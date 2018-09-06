Председатель Си поздравил нового президента Пакистана Арифа Алви с победой

Пекин, , 07:43 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил 5 сентября поздравительную телеграмму Арифу Алви в связи с его победой на президентских выборах в Пакистане, сообщает агентство Синьхуа.

По словам Си, Китай и Пакистан являются добрыми соседями и хорошими друзьями, вместе переживающими взлеты и падения. Однако, за последние годы, отмечает глава КНР, доверие между странами только росло по мере строительства экономического коридора Китай — Пакистан, который не только приносит выгоду народам двух стран, но также вносит позитивный вклад в дело мира и развития региона.

Китайский лидер также отметил стратегическую значимость китайско-пакистанских отношений в деле построения сообщества общего будущего.

Напомним, что Ариф Алви баллотировался в президенты Пакистана от партии «Техрик-е-Инсаф». Он обошел главного конкурента от объединенной оппозиции Фазл-ур-Рехмана, набрав 53,24% голосов избирателей.

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