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Президент Ирака призвал протестующих в Басре к пониманию

Политика

Масум пообещал приложить все необходимые усилия для решения проблем жителей Басры

Багдад, 6 сентября 2018, 07:42 — REGNUM  Президент Ирака Фуад Масум призвал правоохранительные органы страны встать на защиту безопасности манифестантов в провинции Басра, сообщает 6 сентября Kurdistan.ru.

«Мы внимательно наблюдаем за протестами в Басре, которые начались по причине безработицы и отсутствия средств к существованию», — подчеркнул президент, добавив, что за последнее время ситуация значительно ухудшилась.

Масум пообещал приложить все необходимые усилия для решения проблем жителей Басры, призвав манифестантов к терпению и пониманию.

Напомним, столкновения с правоохранительными органами в южной провинции Басра начались во вторник, 4 сентября. В результате противостояния погибли по меньшей мере девять человек.

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Внутренняя политика Ирака
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