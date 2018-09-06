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Макрон обнародовал закон о «профессиональном будущем»

Политика

Президент обнародовал закон «профессиональное будущее», который «упрощает» обучение и реформу страхования по безработице для некоторых уволенных

Париж, 6 сентября 2018, 07:38 — REGNUM  Перед камерами президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал закон «профессиональное будущее», позволяющий молодым людям учиться, а другим французам «менять свою жизнь», сообщает Europe1.

Подобно американской традиции, Эммануэль Макрон установил ритуал подписания важных законов перед камерами в прямом эфире.

«Это текст против неизбежности», — заявил глава Франции, сидя в своем кресле в офисе Елисейского дворца, окруженный министром труда Мюриэлем Пенико и представителем правительства Беньямином Гриво.

«Закон позволяет нам реализовать равный уровень оплаты труда на предприятии между женщинами и мужчинами. Если нам это удастся, мы станем первой страной, добившейся успеха», — отметил президент. Этот закон «упрощает обучение», в частности, предусматривает пособие, которое будет выплачиваться одновременно с зарплатой.

«По состоянию на этот год мы имеем 50% роста числа учащихся», — приветствовал президент. В тексте также говорится о «личном учебном счете» в евро, а не в часах, а также о реформировании страхования по безработице для определенных сотрудников, которые попали под увольнение.

Принятый в конце июля закон постепенно вступит в силу к 2021 году.

Напомним, парламент Франции принял законопроект о «свободе выбора профессионального будущего» 1 августа 2018 года. Текст одобрили 137 парламентариев, против выступили 30. Большинство членов партии Макрона проголосовали «за», а правые и левые — «против».

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Политическая жизнь Франции
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