Ас-Садр предостерег власти Ирака от насилия в Басре

Багдад, , 07:36 — REGNUM Популярный шиитских политический деятель Муктада ас-Садр предостерег правительство Ирака от насилия в городе Басра, сообщает 6 сентября Kurdistan.ru.

Лидер блока «Сайрун», победившего на парламентских выборах, заявил, что насилие должно немедленно прекратиться. Кроме того, ас-Садр выразил соболезнования всем родственникам погибших в столкновениях с правоохранительными органами.

Напомним, акции протеста в нефтеносном городе Басра начались в понедельник, 3 сентября, в ходе столкновений с полицией по меньшей мере девять человек погибли, 60 получили ранения.

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