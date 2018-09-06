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Ас-Садр предостерег власти Ирака от насилия в Басре

Политика

Также политик выразил соболезнования семьям погибших

Багдад, 6 сентября 2018, 07:36 — REGNUM  Популярный шиитских политический деятель Муктада ас-Садр предостерег правительство Ирака от насилия в городе Басра, сообщает 6 сентября Kurdistan.ru.

Лидер блока «Сайрун», победившего на парламентских выборах, заявил, что насилие должно немедленно прекратиться. Кроме того, ас-Садр выразил соболезнования всем родственникам погибших в столкновениях с правоохранительными органами.

Напомним, акции протеста в нефтеносном городе Басра начались в понедельник, 3 сентября, в ходе столкновений с полицией по меньшей мере девять человек погибли, 60 получили ранения.

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Внутренняя политика Ирака
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