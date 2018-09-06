Мальтийский министр иностранных дел посетит Пекин с официальным визитом

Пекин, , 07:21 — REGNUM Министр иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абела посетит с официальным визитом Пекин, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Мальтийский политик прибудет в Китай 12 сентября и пробудет в столице Поднебесной до 15 сентября, сообщила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин. Абела посетит Китай по приглашению члена Госсовета КНР и главы внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

Напомним, что в конце августа текущего года главы МИД Лаоса, Греции и Перу побывали с официальным визитом в Пекине по приглашению главы МИД Поднебесной.