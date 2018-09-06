В Швеции депутаты выступили против строительства «Северного потока — 2»

Стокгольм, , 07:20 — REGNUM Против строительства российского газопровода «Северный поток — 2» выступают депутаты большинства политических партий Швеции. Об этом сообщает радиостанция Sveriges Radio, которая провела опрос среди представителей различных фракций.

По данным радиостанции, парламентарии в качестве доводов «заморозки» строительства российского газопровода привели экологию и политику безопасности стран Европейского союза.

Некоторые шведские депутаты также напомнили, что ЕС планирует увеличить в своем потреблении долю возобновляемых источников энергии.

Так, представительница Умеренной коалиционной партии Карин Инстрём заявила, что в плане «энергетической политики и экологии» строительство «Северного потока — 2» является «плохим предложением».

В свою очередь, евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон заявил, что ЕС не должен зависеть от России в плане поставок голубого топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из РФ в Германию по дну Балтийского моря пройдёт трубопровод «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км. Пропускная способность двух ниток газопровода будет достигать 55 млрд кубометров газа в год.

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