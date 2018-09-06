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«Троллинг уровня бог» — Захарова о фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

Политика

Двое «сотрудников ГРУ» сняты камерами наблюдения на идентичном фоне с одним и тем же временем съемки

«Троллинг уровня бог» — Захарова о фото подозреваемых по «делу Скрипалей»
Туманный Альбион

Москва, 6 сентября 2018, 07:13 — REGNUM  Предоставленные британскими властями снимки подозреваемых в причастности к «делу Скрипалей» содержат в себе явные нестыковки. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, двое «сотрудников ГРУ» сняты камерами наблюдения на идентичном фоне с одним и тем же временем съемки, что свидетельствует либо о наложении информации о времени съемки поверх снимка, либо о том, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ научились одновременно в одном и том же месте присутствовать на разных фото.

«Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября официальный Лондон опубликовал фото двух «сотрудников ГРУ» и граждан России, подозреваемых в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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