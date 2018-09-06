«Троллинг уровня бог» — Захарова о фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

Москва, , 07:13 — REGNUM Предоставленные британскими властями снимки подозреваемых в причастности к «делу Скрипалей» содержат в себе явные нестыковки. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, двое «сотрудников ГРУ» сняты камерами наблюдения на идентичном фоне с одним и тем же временем съемки, что свидетельствует либо о наложении информации о времени съемки поверх снимка, либо о том, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ научились одновременно в одном и том же месте присутствовать на разных фото.

«Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября официальный Лондон опубликовал фото двух «сотрудников ГРУ» и граждан России, подозреваемых в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Читайте также: В Британии раскрыли имена подозреваемых по «делу Скрипалей» граждан России