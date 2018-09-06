Главный законодатель Китая принял в Пекине президента Чада

Пекин, , 07:12 — REGNUM Глава Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу встретился в Пекине с президентом Чада Идрисом Деби, которые ранее принимал участие в Пекинском форуме саммита сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу отметил, что саммит ознаменовал начало нового пути солидарности и сотрудничества между крупнейшей разувающейся страной с наиболее развитыми странами Африки. Кроме того, он выразил готовность Китая укреплять сотрудничество с Чадом в сфере энергетики, инфраструктуры и борьбы с опустыниванием.

Деби в свою очередь отметил успех прошедшего саммита, а также заявил, что Чад смотрит в сторону укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Китаем в рамках, очерченных форумом с целью всеобщего развития.

Напомним, что с 3 по 4 сентября в Пекине прошел саммит Форума сотрудничества Китай — Африка. Во время мероприятия Китай и страны Африки выработали Пекинскую декларацию сотрудничества.

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