Мэрия Новосибирска не увидела нарушений в письме о явке, прокуратура нашла

Новосибирск, , 07:08 — REGNUM Мэрия и прокуратура Новосибирска разошлись в оценках законности письма с просьбой «оказать содействие по повышению явки избирателей 9 сентября 2018 года», которое администрация Первомайского района направила представителям бизнеса.

«Всю жизнь тружусь в частном секторе экономики. Впервые сталкиваюсь с просьбой власти помочь с явкой на выборы. Не могу понять: это от силы или от слабости? (Пришло вчера на корпоративную электронную почту)», — написала ранее Юлия Дрокова на своей странице в социальной сети в Facebook и приложила скан письма.

https://www.facebook.com/photo.php

В письме за подписью заместителя главы администрации Евгения Буркова в том числе говорится: «Просим определить ответственных специалистов, которые в день выборов соберут оперативную информацию о проголосовавших работниках вашего предприятия».

Тем временем, как пишет «Тайга.инфо», в новосибирской мэрии не увидели ничего противозаконного в этом обращении.

«Анализ содержания письма не выявляет какого-либо воздействия на граждан Российской Федерации с целью принудить их к участию или неучастию в выборах, либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению», — говорится в ответе на запрос издания.

Но, как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, которая проводила свою проверку по данному обращению, «письмо замглавы Первомайского района города незаконно».

«5 сентября и. о. прокурора района внёс главе администрации Первомайского района Новосибирска представление об устранении нарушений законодательства о выборах (на рассмотрении), — отмечают в ведомстве. — Оценка законности содержащихся в письме положений выявила нарушения п. 3 ст. 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п. 2 ст. 1 Закона Новосибирской области «О выборах губернатора Новосибирской области» о свободе и добровольности участия граждан в выборах. Исполнение изложенных в представлении требований взято в прокуратуре на контроль».

Напомним, что 9 сентября в Новосибирской области пройдут выборы губернатора. В качестве кандидатов на выборах новосибирский избирком зарегистрировал Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Андрея Травникова («Единая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс»), Дмитрия Савельева (ЛДПР).