Более 6,5 тыс. жителей Приангарья воспользовались «Мобильным избирателем»

Иркутск, , 07:31 — REGNUM В Иркутской области механизмом «Мобильный избиратель», который позволяет подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, воспользовались свыше 6800 жителей, сообщил председатель облизбиркома Илья Дмитриев.

По его словам, в бюллетени на выборах в Заксобрание по областному округу включены представители семи избирательных объединений, в 22 одномандатных округах зарегистрированы 122 кандидата. В досрочном голосовании, которое проводится сейчас в отдаленных и труднодоступных местностях области, могут принять участие более 6 тысяч человек.

Подготовку к региональным и муниципальным выборам осуществляют 1965 избирательных комиссий разного уровня. Почти все они сформируют итоговые протоколы с использованием технологии QR-кода.

Видеонаблюдение в ходе выборов предусмотрено на 310 избирательных участках, где смогут проголосовать свыше 600 тысяч избирателей. В Иркутске и Ангарске будут использоваться 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего по состоянию на 1 июля 2017 года в регионе насчитывалось 1 859 573 избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Иркутской области, кроме выборов депутатов регионального парламента, должны пройти 165 муниципальных кампаний, из которых 101 — по выборам депутатов дум, 63 — глав и одного мэра.

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