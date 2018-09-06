Депутата Заксобрания Ямала не допустили до голосования

Салехард, , 06:58 — REGNUM Депутату Заксобрания ЯНАО Павлу Крюкову не позволили участвовать в выборах губернатора ЯНАО. Об этом информировал СМИ его адвокат.

Ранее, 3 сентября, находящийся под домашним арестом, подозреваемый в коммерческом подкупе и хищении, бывший генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков ходатайствовал в суде Салехарда о своём участии в голосовании за губернатора Ямала. И хотя его членство в партии «Единая Россия» приостановлено, депутатские полномочия он не сложил и остаётся действующим парламентарием.

Если бы суд удовлетворил ходатайство, то с учётом дороги до Салехарда, с Павла Крюкова пришлось бы снять на три дня домашний арест.

Напомним, досрочные выборы главы арктического региона состоятся 9 сентября 2018 года. Президент России Владимир Путин 17 августа внёс в Заксобрание Ямала три кандидатуры на должность главы региона: врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, заместителя председателя комитета окружного парламента по соцполитике и ЖКХ Александра Голубенко и главы дирекции транспорта ЯНАО Виталия Лагутина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост губернатора Ямала освободился 18 мая в связи с переходом прежнего главы региона Дмитрия Кобылкина на пост руководителя Министерства природных ресурсов России. Временным главой региона стал Дмитрий Артюхов.

Отметим, что главу Ямала выбирают депутаты Заксобрания ЯНАО. На данный момент региональный парламент неполный. Ранее депутатские полномочия по собственному желанию сложили заместитель гендиректора ООО «Газпромнефть-Ямал» Валерий Миннибаев, а также вице-спикер регионального парламента Сергей Харючи. Губернатора ЯНАО вместо 22 депутатов будут выбирать максимум 19.

Помимо главы арктического региона, ямальцам 9 сентября 2018 года предстоит избрать губернатора Тюменской области, двух депутатов Заксобрания ЯНАО и несколько глав и парламентариев муниципалитетов.

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