Washington Post: Почему союзники США должны вновь поверить Вашингтону?

Александр Белов, , 07:19 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп изо всех сил пытается подорвать американские демократические институты, но в большинстве случаев он терпит неудачу. Конечно, Трамп может требовать освобождения членов собственной партии от уголовного преследования — требование, которое в случае его удовлетворения, по словам сенатора Бена Сасса, превратит США в «банановую республику» — министерство юстиции все равно предъявило бы обвинения двум его ключевым сторонникам в Конгрессе, пишет Макс Бут в статье для американского издания The Washington Post.

Нет сомнений в том, что американская демократия сможет выжить в условиях президентства Трампа. Однако гораздо меньше уверенности в том, что либеральный мировой порядок, возглавляемый США, сможет выжить при Трампе. Сомнения возникают отчасти потому, что позиции американской гегемонии уже пошатнулись. Теперь Китай, а не США, имеет в своем распоряжении самый большой флот в мире. Трамп в этом не виноват, он действительно пытается увеличить расходы на оборону, хотя этого и не достаточно для того, чтобы восстановить баланс сил в Азии. Трамп не виноват в том, что большинство граждан США устали от интервенций в иностранные государства.

Трамп несет ответственность за беспрецедентную политику унижения и очернения ближайших союзников США. Такая политика может нанести непоправимый вред отношениям, которые встраивались на протяжении десятилетий.

Например, возьмем Канаду. То, как Трамп относится к северному соседу США, иначе как «безумием» не назовешь, заявил бывший посол США в Оттаве. Канада является крупнейшим торговым партнером Америки и ближайшим партнером по безопасности. Канадские войска сражались плечом к плечу с американскими солдатами, начиная с Первой мировой войны и заканчивая войной в Афганистане. Канада является ближайшим партнером США во всём, начиная с обмена разведданными и заканчивая противовоздушной обороной.

Тем не менее Трамп относится к Канаде, как к врагу, устанавливает пошлины на сталь и алюминий, оправдывая данный поступок необходимостью защиты «национальной безопасности США». Трамп также настаивает на том, что если Канада откажется от его необоснованных требований касательно НАФТА, он установит пошлины на транспортные средства, произведенные в Канаде. Эти пошлины могут также нанести вред американским компаниям, включая компанию General Motors, которая производит Chevrolet Impalas на заводе в Онтарио. Трамп не обращает внимания на то, что Канада — это крупнейший экспортный рынок и что у США торговый профицит с Канадой.

Трудно понять, в чём кроются причины враждебности Трампа в отношении Канады. Возможно, Трамп просто возмущен тем фактом, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо моложе, умнее и симпатичнее его. Трамп покинул саммит «Большой семерки», состоявшийся в июне этого года, заявив, что Трюдо «очень нечестный и слабый» политик, а советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что для Трюдо уготовано «специальное место в аду».

Отношение Трампа к Канаде — это всего лишь один из множества аналогичных примеров. В июле, незадолго до саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп ополчился против союзников США по НАТО. Экс-премьер Бельгии Гай Верхофстадт назвал свою поездку «непревзойденной катастрофой», а министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что «мы больше не можем полностью полагаться на Белый дом».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ попытался смягчить позицию Трампа по отношению к Японии, однако Трамп не стал освобождать Токио от пошлин на сталь и алюминий и проигнорировал беспокойство Абэ относительно односторонних уступок КНДР, включая отмену совместных военных учений.

Министр обороны Джеймс Мэттис и государственный секретарь Майк Помпео на этой неделе прибыли в Нью-Дели, чтобы укрепить союзнические отношения с Индией. Однако Мэттису и Помпео придется очень постараться, чтобы достигнуть своей цели, поскольку ситуацию осложнило неуважительное поведение Трампа по отношению к премьер-министру Индии Нарендре Моди. Как сообщает The New York Times, видеоролик, в котором Трамп пародирует Моди, облетел весь индийский интернет. Также говорится, что Трамп часто пародирует своего индийского коллегу в ходе внутренних дискуссий. Таким образом, ребяческие выходки Трампа могут поставить под угрозу альянс, который США должны противопоставить Китаю.

Практически единственными союзниками, с которыми Трамп имеет тесные отношения, являются Саудовская Аравия и Израиль. В первом случае, потому что Саудовская Аравия — это недемократическая страна, а во втором — из-за собственных внутренних политических потребностей (республиканцы любят Израиль). Однако поддержка поселенческой политики Израиля и военной кампании Саудовской Аравии в Йемене не отвечает долгосрочным интересам США.

Трамп превращает США в объект всемирного презрения, страха и отвращения. Восстановить отношения с союзниками будет непросто, даже если на место Трампа придет более успешный преемник. Другие государства навсегда запомнят, что в США существуют силы протекционизма и что граждане США всегда могут избрать еще одного популиста. Почему союзники Соединенных Штатов должны вновь поверить Вашингтону?