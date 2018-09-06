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В Челябинской области отработаны маневры по эвакуации космонавтов

Политика

К маневрам привлекались более 100 человек

В Челябинской области отработаны маневры по эвакуации космонавтов
Иллюстрация: Mil.ru
Во время учений

Челябинск, 6 сентября 2018, 06:02 — REGNUM  Маневры по эвакуации космонавтов из водоема отработаны в Челябинской области поисково-спасательной группой Центрального военного округа, сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Челябинской области эвакуировала экипаж условного космического корабля «Союз», приземлившегося на воду», — отметили в пресс-службе.

Согласно сценарию учений, на середину озера приземлился экипаж Международной космической станции. Чтобы эвакуировать космонавтов, на объект прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица».

Капсула с космонавтами была эвакуирована с использованием специального крана. После этого летчиков спасли на вертолете.

«К учению привлекались более 100 человек, было задействовано свыше десяти единиц авиационной техники — самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8», — сообщили в ЦВО.

Уточняется, что эти учения — уникальны. Отработка маневров прошла в условиях, максимально приближенных к реальности. Участие в них приняли военнослужащие поисково-спасательной службы, специалисты Росавиации и Роскосмоса.

Отметим, что 4 октября состоится очередная спасательная операция, на этот раз — в Казахстане. Планируется «посадка» корабля «Союз МС-08».

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Военные учения
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