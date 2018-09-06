The Hill: Трамп всё еще может получить Нобелевскую премию мира

Максим Исаев, , 07:15 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп мог бы последовать внешнеполитическому примеру экс-президента США Ричарда Никсона, чтобы ввести КНДР в мировое сообщество наций. Уотергейтский скандал, конечно, бросил тень на внешнеполитические достижения Никсона, но никто не может отрицать того, что Никсон раз и навсегда изменил траекторию «холодной войны», и явно в пользу США, пишет Гарри Казианис в статье для американского издания The Hill.

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Конечно, Трампу будет непросто достигнуть успеха в отношении КНДР. Но если он обратиться к истории, то сможет найти ответы на многие вопросы. Трамп мог бы достигнуть успеха во внешней политики, в то время как СМИ больше интересуют его потенциальные юридические проблемы на родине. Если ситуация осложнится еще сильнее: демократы выиграют на промежуточных парламентских выборах в ноябре и запустят процедуру импичмента, — Трамп всё же может войти в историю, достигнув значительного внешнеполитического успеха.

Несмотря на то, что в настоящее время ситуация вокруг Северной Кореи выглядит достаточно мрачно, есть предпосылки для оптимизма. Во-первых, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ближайшее время отправит делегацию в Пхеньян. КНДР и Южная Корея проведут уже третий межкорейский саммит в этом году. Президент Южной Кореи надеется помочь возобновить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Всего несколько месяцев назад это ему удалось. Учитывая то, что администрация Трампа не довольна отсутствием прогресса в вопросе о денуклеаризации Северной Кореи, а также риски, с которыми могут столкнуться КНДР и Южная Корея в случае провала, есть основания полагать, что дипломатический прорыв вполне вероятен.

Есть свидетельства того, что Сеул строит большие планы на предстоящие недели. В докладе южнокорейских СМИ говорится, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут совместно выехать в Нью-Йорк для открытия 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября, если межкорейский саммит окажется успешным. Данный исторический шаг может быть обусловлен одной-единственной причиной: стороны подпишут мирный договор, который официально завершит Корейскую войну.

В интервью для издания The Atlantic специальный советник президента Южной Кореи Чжен-Ин Мун выдвинул следующее предположение: «Было бы просто замечательно, если бы президент Трамп, председатель Си Цзиньпин, президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын собрались вместе в ООН для подписания декларации о прекращении Корейской войны. Это действительно было бы эпохальное событие для денуклеаризации и мира на полуострове».

Президент Трамп предвидит внутренние проблемы, с которыми он может столкнуться в ноябре, поэтому он поступил бы глупо, упустив такую возможность. Северная Корея и Южная Корея стремятся официально завершить конфликт, который произошел 65 лет назад. Именно этого требует Пхеньян, утверждая, что такой шаг позволит ему довериться Сеулу и Вашингтону. Мирный договор также создаст для северокорейского лидера необходимые политические условия для запуска процесса денуклеаризации. Северокорейский лидер, как и любой другой политик, должен показать, что он добился значительных успехов, прежде чем перейти к компромиссам.

Скептики назовут мирный договор между КНДР и Южной Кореей гигантской ошибкой, очередной дипломатической уступкой, которую Пхеньян запишет на свой счет и продолжит развитие программ по созданию ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия. Конечно, Вашингтон должен скептически относится к любым обещаниям Пхеньяна, но США и Южная Корея также должны ясно продемонстрировать, что они сделали всё возможное для того, чтобы убедить северокорейский режим в том, что они не представляют угрозы его выживанию. Если Пхеньян в очередной раз обманет ожидания Сеула и Вашингтона, отказавшись от денуклеаризации, то у Трампа и Мун Чжэ Ина будет моральное право заявить миру, что они сделали всё возможное.

Если подписание мирного договора состоится, то Пхеньян мог бы сделать ответный шаг, предоставив США и Сеулу исчерпывающую информацию о своих ядерных и ракетных объектах. Сейчас Пхеньян опасается того, что в случае предоставления информации о своих ядерных объектах по ним могут нанести удар, если переговоры потерпят неудачу. Но даже если северокорейский лидер просто предоставит миру информацию о размерах своего арсенала, это продемонстрировало бы то, что он настроен серьезно в плане урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Как только это будет сделано, Сеул, Вашингтон и Пхеньян могли бы продолжит трехсторонние встречи, на которых каждая из сторон пошла бы на определенные уступки.

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Если Трамп успешно сыграет в данном туре, его выигрыш в мировой политике может достигнуть эпических масштабов. Независимо от внутриполитической ситуации, дипломатический прорыв в отношении КНДР, безусловно, закрепит за Трампом историческое достижение. Черт возьми, в конце концов, он мог бы получить Нобелевскую премию мира, о которой так отчаянно мечтает.