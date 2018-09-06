США анонсировали новую стратегию противодействия терроризму

Вашингтон, , 05:16 — REGNUM США в ближайшее время представят новую стратегию борьбы с терроризмом, заявила глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов Кирстен Нильсен в ходе выступления в Вашингтоне.

По ее словам, МВБ в сентябре представит проект новой контртеррористической стратегии. Нильсен отметила, что одним из приоритетных направлений ее ведомства на текущий момент является противодействие иностранному вмешательству в выборы и борьба в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВБ США Кирстен Нильсен заявила, что достигла договоренностей с участниками соглашения Five Eyes для совместного противодействия вмешательству в выборные процессы в США и странах — участниках соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: США договорились с союзниками защищать выборы от вмешательства