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США анонсировали новую стратегию противодействия терроризму

Политика

Ее представят в сентябре

Вашингтон, 6 сентября 2018, 05:16 — REGNUM  США в ближайшее время представят новую стратегию борьбы с терроризмом, заявила глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов Кирстен Нильсен в ходе выступления в Вашингтоне.

По ее словам, МВБ в сентябре представит проект новой контртеррористической стратегии. Нильсен отметила, что одним из приоритетных направлений ее ведомства на текущий момент является противодействие иностранному вмешательству в выборы и борьба в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВБ США Кирстен Нильсен заявила, что достигла договоренностей с участниками соглашения Five Eyes для совместного противодействия вмешательству в выборные процессы в США и странах — участниках соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: США договорились с союзниками защищать выборы от вмешательства

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