Два кандидата в депутаты Якутии скрыли от избиркома свою судимость

Якутск, , 04:59 — REGNUM Верховным судом Якутии принято решение об отмене регистрации двух претендентов в депутаты Госсобрания республики — Владимира Коняева (ЛДПР) и Игоря Бястинова (КПРФ). Основанием для их снятия с предвыборной гонки стало то, что избирком выявил в их биографии факты наличия судимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦИК Якутии.

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С исками в суд обратилась избирательная комиссия. Оба лишившихся регистрации кандидата баллотировались по партийным спискам. Сведения о судимости кандидатов избирком получил от информационного центра МВД по республике. Не предоставление этих сведений было квалифицировано избирательной комиссией как нарушение федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Ещё пять кандидатов в депутаты Госсобрания в связи с наличием судимости отказались от дальнейшего участия в выборах в составе партийного спика и письменно уведомили об этом избирком. Их фамилий ЦИК республики не раскрывает.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Якутии будут выбирать главу региона, депутатов Госсобрания республики, а также мэра и состав гордумы Якутска. Помимо этого, в этот день пройдёт голосование за руководителей 15-ти муниципалитетов региона.