МИД РФ удивился протестам Японии в связи с праздничными мероприятиями

Москва, , 04:49 — REGNUM МИД России с недоумением воспринял заявление о протесте Японии против празднования 73-й годовщины окончания Второй мировой войны на южных Курильских островах, говорится в официальном заявлении ведомства.

«Высказывания высокопоставленного японского политика говорят лишь о том, что Токио склонен регулярно впадать в историческое беспамятство, предавая забвению роль милитаристской Японии в развязывании военной агрессии в Азии, а также игнорируя итоги Второй мировой войны и реалии современного миропорядка, основанного на Уставе ООН», — говорится в заявлении.

По словам российских дипломатов, это свидетельствует о нежелании Японии извлечь уроки из прошлого, что служит препятствием для решения проблемы с мирным договором. Напоследок дипломаты посоветовали японской стороне заняться переосмыслением собственной истории.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Япония заявила протест из-за проведения праздничных мероприятий на Курилах в честь окончания Второй мировой войны. Япония считает подобные мероприятия неприемлемыми.

В свою очередь новость о японском протесте высмеяли жители Сахалина. Как подметили некоторые комментаторы, Японии следовало присылать протесты в 1945-м году, а не сейчас.

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