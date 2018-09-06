Посольство РФ призвало Великобританию вернуться в правовое поле

Москва, , 04:41 — REGNUM Российские дипломаты не видят настроя британских властей на установление истины по инциденту в Солсбери, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

«Британская сторона предпочла вбросить имена и фотографии «подозреваемых» в публичное пространство, но до сих пор не передала нам ни официальных запросов о содействии, ни дополнительной информации», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что Великобритания до сих пор не предоставила российским дипломатам доступа к материалам следствия. Также британские власти отказываются делиться подробностями по расследованию инцидента с якобы применением боевых отравляющих веществ в Солсбери.

«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от политизированных публичных обвинений и линии на засекречивание доказательств, вернуться в правовое поле и приступить к нормальному взаимодействию с российской стороной», — добавляют дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о задержании двух граждан России в качестве подозреваемых по делу о так называемом «отравлении» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, задержанные якобы являются сотрудниками ГРУ.

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