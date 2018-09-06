Тереза Мэй обсудила с Трампом инцидент в Солсбери

Лондон, , 04:01 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом после того, как британские правоохранители арестовали подозреваемых в мнимом отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Reuters.

Отмечается, что разговор между Мэй и Трампом состоялся через несколько часов после ареста подозреваемых. Подробности переговоров пока не известны.

Ранее, 5 сентября, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что к так называемому отравлению Скрипалей в Солсбери причастны двое граждан России, которые, по ее словам, являются сотрудниками ГРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России в официальном заявлении сообщил, что выступление Терезы Мэй по так называемому делу Скрипалей выдержано в совершенно неприемлимом тоне. По словам российских дипломатов, Лондон до сих пор не предоставил ни одного доказательства применения боевых отравляющих веществ в Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: выступление Терезы Мэй имеет абсолютно неприемлемую тональность

Читайте развитие сюжета: Посольство РФ призвало Великобританию вернуться в правовое поле