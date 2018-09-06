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Депутат Рады: Крымчане не хотят назад, на Украину

Политика

Большинство крымчан не хотят возврата на Украину

Киев, 6 сентября 2018, 03:57 — REGNUM  Большинство жителей Крыма не хотят возврата региона в состав Украины, заявил украинский депутат Евгений Балицкий («Оппозиционный блок») в эфире телеканала NewsOne.

Делясь впечатлениями от своего пребывания в Крыму, украинец сказал, что крымчане, говоря про Украину, вспоминают про «бандеровщину, сожженных в Одессе, госпереворот».

«Большинство людей — я могу руку на сердце положить», — сказал Балицкий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в комитете по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма заявили, что за минувшее лето число отдохнувших в регионе превысило пять миллионов человек.

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