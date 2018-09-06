США договорились с союзниками защищать выборы от вмешательства

Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Представители разведок, подписавшие соглашение Five Eyes и включающие в себя спецслужбы Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады, договорились о сотрудничестве с целью предотвращения иностранного вмешательства в выборы, заявила министр внутренней безопаности США Кирстен Нильсен во время своего выступления в Вашингтоне.

По ее словам, она договорилась о сотрудничестве с партнерами по Five Eyes по предотвращению вмешательства со стороны других стран в демократические процессы.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение экономических санкций в отношении иностранных лиц за причастность к киберпреступлениям.

В соответствии с законопроектом, иностранные лица, причастные к кибератакам, рассматриваются как «субъект, представляющий киберугрозу» для США.

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