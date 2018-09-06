Эрдоган обсудил с немецким МИД ситуацию в Идлибе

Берлин, , 03:34 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, говорится в официальном Twitter внешнеполитического ведомства Германии.

«Хайко Маас встретился с президентом Эрдоганом: прошли открытие и конструктивные переговоры на тему двустороннего сотрудничества… И на первом месте — Идлиб», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для разрешения ситуации в сирийской провинции Идлиб необходимо сотрудничество с Россией.

По словам турецкого президента, не стоит начинать военную операцию в Идлибе, так как это повлечет за собой массовую гибель людей и огромный поток беженцев в Турцию.

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