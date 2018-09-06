Трамп опроверг слухи о скорой отставке главы Пентагона

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис не собирается уходить в отставку, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Конечно, он остается на своем посту. Мы очень-очень рады работать с ним. С ним мы много побеждаем. У нас такие победы, что люди даже не представляют себе. И он высокоуважаемый человек во всем мире», — ответил Трамп на вопрос журналистов.

Трамп также рассказал о заявлении Джеймса Мэттиса по поводу книги Боба Вудварда. Глава Пентагона выпустил официальное опровержение сведений, сообщенных в книге, и назвал книгу «художественной» и «продуктом чьего-то буйного воображения».

Как сообщало ИА REGNUM, газета Washington Post опубликовала фрагменты книги Боба Вудварда «Страх. Трамп в Белом доме», где описал случай, когда Трамп в нецензурной форме приказал Джеймсу Мэттису ликвидировать президента Сирии Башара Асада. В тот же день от американских политиков, упомянутых в книге, стали поступать опровержения.

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