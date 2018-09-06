Трампу хватило пять минут, чтобы уговорить союзников по НАТО

Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу хватило пяти минут, чтобы уговорить союзников по НАТО увеличить военные расходы, рассказал сам американский президент в интервью The Daily Caller.

«Я тогда сказал себе, что, ну ладно, у меня есть страна, она необычайно богатая и мы ее защищаем. Мы тратим колоссальные деньги, миллиарды долларов, а они (союзники по НАТО — прим. ИА REGNUM ) не возмещают нам расходы. Почему? Честно говоря, я задавал вопросы этим странам, я сказал: вы должны нам возместить расходы. Сначала они даже не поняли моего вопроса. Но уже через пять минут они согласились», — поделился Трамп.

Напомним, в июле 2018 года прошел саммит стран — членов НАТО. На встрече одним из главных вопросов, поднятых США, было увеличение расходов на оборону членов Североатлантического альянса как минимум до двух процентов от национального ВВП.