СК РФ: Польские заявления о подмене «черных ящиков» — инсинуации

Москва, , 02:48 — REGNUM Заявления польского политика Антония Мачеревича о якобы подмене Россией «черных ящиков» самолета Ту-154М после авиакатастрофы под Смоленском являются ничем не подкрепленными инсинуациями, говорится в официальном заявлении Следственного комитета России.

«Складывается впечатление, что господин Мачеревич вообще не понимает, о чем говорит. Его заявления, которые он основывает на своих «знаниях» о том, что якобы такого количества самописцев в самолете типа Ту-154 не предусмотрено, просто вызывают недоумение», — говорится в заявлении.

Представители СК России подчеркивают, что, вероятно, Мачеревич не только не знает спецификаций самолета, но и даже не ознакомился с материалами дела и отчетами по расследованию катастрофы. Подчеркивается, что в самолете Качиньского был установлен дополнительный регистратор, однако его установка не была согласована ни с разработчиком самолета, ни с разработчиком регистратора.

«То есть польская сторона сначала сама установила дополнительный нештатный регистратор, а теперь появляются заявления, что регистраторов слишком много», — подчеркивается в заявлении.

При этом вскрытие и копирование информации с «черных ящиков» проводилось с участием польских специалистов и военной прокуратуры Польши. Поэтому все заявления о подмене бортовых самописцев считаются безосновательными.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года польская комиссия заявила о якобы обнаружении взрывчатого вещества на обломках самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего авиакатастрофу под Смоленском. В Госдуме РФ назвали эти заявления «продолжением русофобской песни».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме оценили заявление Польши о взрывчатке на борту Ту-154 Качиньского