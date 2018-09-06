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На Украине надеются на появление баз НАТО в скором времени

Политика

Но пока вопрос о базах не обсуждается, так как Украина еще не вступила в Североатлантический альянс

Киев, 6 сентября 2018, 02:25 — REGNUM  Вопрос о размещении военных баз НАТО на Украине пока не обсуждается, однако может возникнуть через 5−7 лет, заявил депутат Верховной рады Иван Винник, сообщает РЕН-ТВ.

По его словам, базы НАТО появятся на Украине в среднесрочной перспективе. Он подчеркнул, что эти вопросы урегулированы в украинской конституции, но пока вопрос о базах не обсуждается, так как Украина еще не вступила в Североатлантический альянс.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил в Верховную раду законопроект, который закрепит курс страны в Евросоюз и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обещания западных стран принять Украину в НАТО лишь развязывают Киеву руки в ситуации в Донбассе. По словам главы российского МИД, аналогичный случай был в 2008 с Грузией, когда Михаил Саакашвили отважился на агрессию против Южной Осетии.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Обещания принять Украину в НАТО «вскружили голову» Порошенко

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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