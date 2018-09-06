Атаковавшие Хмеймим беспилотники были запущены из Идлиба

Дамаск, , 02:27 — REGNUM Беспилотники, которые 4 сентября были сбиты у российской авиабазы Хмеймим (провинция Латакия, Сирия), были запущены террористами с территории провинции Идлиб, сообщает Центр примирения враждующих сторон.

Отмечается, что в день атаки на авиабазу российские ВКС нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе.

«Удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама», — говорится в сообщении.

Напомним, атака беспилотников на Хмеймим зафиксирована 4 сентября в темное время суток. Два БПЛА были сбиты штатными зенитными средствами Хмеймима на удалении от аэродрома. Центр по примирению отмечает, что за минувший месяц в районе Хмеймима уничтожено и обезврежено 47 дронов террористов.

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