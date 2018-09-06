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В Минфине РФ не считают трагедией санкции США по долларовым расчетам

Политика

В Москве ведется работа по переходу к альтернативной финансовой инфраструктуре

Москва, 6 сентября 2018, 01:51 — REGNUM  Американские санкции на расчеты в долларах ведут к ускорению перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах и на уход от созданной США финансовой системы, заявил заместитель российского министра финансов Владимир Колычев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Чем больше наши заокеанские партнеры будут использовать такие угрозы, тем быстрее мировая финансовая система найдет способ, как переориентироваться на мультивалютную финансовую систему с использованием расчетов в национальных валютах», — заявил Колычев.

Напомним, новый пакет санкций Конгресса США предполагает запретит расчетов в долларах для российских госбанков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал доллар рычагом давления Вашингтона на его геополитических противников.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров назвал доллар инструментом наказания неугодных

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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