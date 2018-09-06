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Делегация из США прибыла с трехдневным визитом в Крым

Политика

Они хотят узнать правду о жизни в Крыму

Симферополь, 6 сентября 2018, 01:41 — REGNUM  Американская делегация из общественных деятелей в количестве четырех человек прибыла в Крым, заявил один из организаторов приезда Валентин Козубский телеканалу «Звезда».

Он заявил, что в составе делегации четыре человека, включая представителей организации «Центр гражданских инициатив». По его словам, американские общественники приехали, чтобы узнать правду о жизни в Крыму после его воссоединения с Россией.

Подчеркивается, что официальная часть визита начинается 6 сентября. Американцы планируют посетить детский дом «Надежда» в Симферополе, встретиться с представителями парламента Крыма, а также посетить знаковые места полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Крым посетила делегация из Норвегии с целью обсуждения бизнес-проектов на полуострове. На встрече, помимо деловых вопросов, предполагалось обсудить подготовку к очередному визиту норвежских бизнесменов в Крым в октябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация из Норвегии прибыла в Крым с деловым визитом

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Воссоединение Крыма с Россией
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