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Украинские участники Контактной группы бойкотировали минуту молчания

Политика

Не захотели почтить память погибшего

Минск, 6 сентября 2018, 01:15 — REGNUM  Украинские участники Контактной группы отказались почтить память убитого в Донецке главы ДНР Александра Захарченко, сообщил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Контактной группы состоялась 5 сентября. Грызлов заявил, что расследование убийства Захарченко должно быть проведено с привлечением международных структур и под эгидой ОБСЕ.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Москва назвала случившееся терактом, нацеленным на дестабилизацию в Донбассе.

Читайте подробнее: В Кремле назвали убийство Захарченко попыткой дестабилизировать обстановку

Читайте ранее в этом сюжете: Грызлов: Убийство Захарченко нужно расследовать на международном уровне

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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