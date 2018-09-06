Украинские участники Контактной группы бойкотировали минуту молчания

Минск, 6 сентября 2018, 01:15 — REGNUM Украинские участники Контактной группы отказались почтить память убитого в Донецке главы ДНР Александра Захарченко, сообщил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Контактной группы состоялась 5 сентября. Грызлов заявил, что расследование убийства Захарченко должно быть проведено с привлечением международных структур и под эгидой ОБСЕ.
Напомним, Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Москва назвала случившееся терактом, нацеленным на дестабилизацию в Донбассе.
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