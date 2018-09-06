Украинские участники Контактной группы бойкотировали минуту молчания

Минск, , 01:15 — REGNUM Украинские участники Контактной группы отказались почтить память убитого в Донецке главы ДНР Александра Захарченко, сообщил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Контактной группы состоялась 5 сентября. Грызлов заявил, что расследование убийства Захарченко должно быть проведено с привлечением международных структур и под эгидой ОБСЕ.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Москва назвала случившееся терактом, нацеленным на дестабилизацию в Донбассе.

Читайте подробнее: В Кремле назвали убийство Захарченко попыткой дестабилизировать обстановку

Читайте ранее в этом сюжете: Грызлов: Убийство Захарченко нужно расследовать на международном уровне