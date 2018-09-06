Крым отравлен: на полуострове – экологическая катастрофа

Платон Беседин, , 01:00 — REGNUM

Мой текст «Ржавый Крым» о трагической ситуации в Армянскевышел 28 августа. Неделю назад. На тот момент завод «Крымский титан» уничтожал Армянск и близлежащие территории уже два дня. И текст мой заканчивался так:

«Иначе происходит, как в Армянске, где старое разваливается, не обновляется и превращается в угрозу. А от неё страдают люди. И уж совсем подло, несправедливо, когда о людях этих хотят забыть. Ну, чтобы лишний раз картинку не портить. Тут и неважно, что город, где нечем дышать, покрывается ржавчиной, а люди — красными пятнами. Но им всё равно говорят: «Дышите ровно».

Оптимизма у меня, как видите, не было. Но и моё «злое ухо» оказалось недостаточно злым. Потому что ситуация оказалась куда хуже.

Сегодня мы имеем дело с чудовищной экологической катастрофой. Она угрожает не только Армянску, Перекопу, но и всему Крыму. Если сегодня-завтра пойдут кислотные дожди, то накроет всех. И у меня есть подозрение, что департаменты здравоохранения уже раздали негласные инструкции школам и детским садам.

Но самое жуткое в этой истории — то, что из неё, похоже, нет быстрого выхода. Древние говорили: «Болезнь уходит столько, сколько она приходила». Ситуация в Армянске — не форс-мажор, а закономерное следствие многих лет, когда считали бабло и надеялись на авось.

Другая пословица гласит: «Молчание — золото». Для Крыма это не так. Правильно говорить иначе: «Молчание — ржавчина». Потому что Армянск, Перекоп уже покрылись слизью и ржавчиной, а под угрозой другие населённые пункты. Под угрозой десятки тысяч людей. И так происходит, потому что о катастрофе в Армянске старательно молчали. Говорить же о ней начали лишь тогда, когда замолчать стало в принципе невозможно. Ржавый слон больше не мог прятаться в коробке.

Включите каналы: там опять обсуждают Скрипалей и Украину. Это происходит тогда, когда в Крыму, возвращению которого все так радовались, люди находятся под колоссальной угрозой. Более того, они настолько отчаялись, им настолько страшно, что они боятся говорить правду, не зная, к кому идти.

Армянск — город опасный. Люди здесь привыкли к отвратительной экологии. Трудно не привыкнуть, когда градообразующим предприятием является огромный завод по производству диоксида титана. Кислотные выбросы с него случались и раньше, но не такие, как сейчас. Это уже не просто тревожно — катастрофично.

Кислотное облако поднялось над Армянском. Ржавчина и слизь покрыли город. Кислотный воздух уничтожил весь урожай. Люди страдают от респираторных заболеваний, аллергий и отравлений. Все же чудовищные последствия предсказать невозможно.

Спустя неделю после катастрофы из Армянска начали эвакуацию детей. Камера выхватывает улыбающиеся лица: мол, каникулы продлили на две недели. Дети едут в санатории. На всякий случай. Но не должны ли были эвакуировать детей раньше? Не ждать, что само рассосётся, а действовать? И хорошо — детей эвакуировали, а как быть взрослым? Стерпится?

Главный же ужас заключается в двух пунктах. Первый — трагедия была предсказуема. После того, как Украина, совершив очередную гнусную диверсию, перекрыла Северо-Крымский канал, полуостров остался без пресной воды. Проблему эту как бы решали. Но несколько месяцев назад я говорил, что север Крыма реально страдает от засухи, от нехватки воды. Там гибнет урожай, там нечем поить скот. Под угрозой, говорил я, и заводы, нуждающиеся в пресной воде. Это простые истины. Почему они не были очевидны соответствующим службам и чиновникам? Чего ждали они, зная, что кислотоприёмник «Титана» площадью 49 кв. км нуждается в воде? И вот он без неё остался. Результат — мощнейший токсичный выброс.

Второй пункт — у трагедии нет быстрого эффективного решения. Кислотоприёмнику «Титана» нужно 30−40 миллионов кубометров воды. Нужно прямо сейчас. Где её взять? Хотят дать морскую, но она вряд ли подойдёт. Почему нужно? Да потому что завод «Крымский титан» продолжает работать. То ли из-за того, что нужно завершить технологический цикл, то ли из-за жадности людей. Завод принадлежит, по последним данным, украинскому олигарху Фирташу, но даже если и так, то ясно, что он вынужден делиться и работает через третьих лиц.

Мы имеем дело с реальной экологической катастрофой, решение которой пока есть только на словах. Долгое время её замалчивали. С одной стороны, это понятно: у людей не должно быть паники. С другой, именно из-за молчания отчасти допущено то, что произошло.

И вдвойне отвратительно, что данной историей каждый пользуется в своих интересах. Украина врёт, что трагедия на заводе случилась из-за попадания российского снаряда. Хотя сама перекрыла воду — и теперь от кислотных облаков пострадает Херсонщина. Крымская власть винит блоггеров в расшатывании ситуации, те винят крымскую власть в бездействии — и так далее. Всё это отвратительно.

Ведь речь идёт, как минимум, о здоровье сотен тысяч людей. Случилась реальная трагедия. Тогда к чему эти идиотские препирательства? В 2014 году Крым объединил миллионы людей. Теперь мы видим, что крымские трагедии, подобные экологической катастрофе в Армянске, людей разъединяют, но так быть не должно. Ведь в Армянске — наши люди, и они нуждаются в экстренной помощи. Им плевать на то, кто виноват. Им важно: что делать. Так не должны ли мы объединиться? Не должны ли мы решать беду Армянска, которая очень скоро станет, если уже не стала, бедой всего полуострова, сообща?

Так к экологической катастрофе домешалась политическая, моральная, нравственная. Молчание — ржавчина. Бездействие — убийство.

Армянск — это наша беда. И помочь ему мы можем только все вместе. Тут не проклинать надо, а желать мудрости и сил. Иначе никак. Иначе выплеснем ребёнка вместе с кислотной водой. Помочь Армянску должен каждый, от малого до великого. Приютить того, кто просит о крове — нужно. Привлечь большее число служб, от полиции до МЧС — нужно. Наказать виновных — нужно. Думать о водных проблемах и решать их — нужно. Много что нужно.

Армянск — это дело государственной важности. Его решение должны контролировать первые лица. Или мало нам было Волоколамска, где дождались народных бунтов? Люди просят о решении — уже сейчас. В настоящем.

Но есть и будущее. Ведь, как бы это ни звучало, самое тупое, что может быть после трагедии в Армянске — это отсутствие выводов. А выводы должны быть простыми: нужно планировать, прогнозировать и решать проблемы заранее. И главное — помнить не о позитивной картинке, а о людях. Живых людях. Тех, кто шёл в Россию не за кислотными облаками, а для того, чтобы быть с Родиной. Той, которая о своих не молчит и своих не бросает.

Читайте ранее в этом сюжете: Ржавый Крым: когда думают не о людях, а о картинке