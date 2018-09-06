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Советник по военно-политическим вопросам госдепа станет послом США в Баку

Политика

Роберт Секута, занимавший пост посла США в Азербайджане с февраля 2015 года, завершил свою миссию весной 2018 года

Вашингтон, 6 сентября 2018, 00:45 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп представил кандидата на пост посла США в Азербайджане, говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома.

Согласно сообщению, должность посла займет Эрла Литценбергер, который является старшим советником в Бюро по военно-политическим вопросам госдепартамента.

Как сообщает sputnik. az, ранее он занимал посты в германском фонде Маршалла, в миссии Соединенных Штатов в НАТО, в посольствах страны в Сербии, Киргизии.

Литценбергер владеет английским, французским, русским, сербским и болгарским.

Роберт Секута, занимавший пост посла США в Азербайджане с февраля 2015 года, завершил свою миссию весной 2018 года.

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