Кишинёв, , 00:40 — REGNUM Группа участников агрессии Молдавии против Приднестровской Молдавской Республики раскритиковала намерение президента Молдавии Игоря Додона встретиться с приднестровским коллегой Вадимом Красносельским. Комбатанты заявили, что тем самым Додон поощряет сепаратизм и отстаивает интересы «не молдавского народа, а Российской Федерации».

Бывший начальник пресс-службы МВД Молдавии Кирилл Моцпан, сейчас являющийся секретарем «Платформы DA», заявил, что Додон раздает госнаграды «лицам, заложившим основы сепаратизма в Тирасполе». Моцпан не уточнил, кого именно он имеет в виду.

Полковник полиции в запасе Георгий Слуту заявил, что «Додона следовало бы наказать за антигосударственные действия». «В условиях военного времени, Додона следовало бы расстрелять на месте немедленно. В мирное время парламент должен заняться процедурой отстранения такого президента от должности», — приводит слова Слуту кишиневское агентство Infotag.

Генерал полиции в запасе Антон Гамурарь сказал, что у Додона «есть советники, которые заложили основы сепаратизма на левом берегу Днестра». «Он возлагал цветы к памятнику тем, кто сражался против нас. Это невозможно простить. Он поддерживает не нас, а наших врагов», — сказал комбатант, опять же не уточнив, о каком возложении идет речь, притом что с момента избрания президентом Додон лишь дважды был в Приднестровье — в Бендерах, и никаких цветов к монументам в честь погибших от рук молдавских агрессоров не возлагал.

ИА REGNUM напоминает, что четвертая встреча президентов Додона и Красносельского намечена на 6 сентября в резиденции главы молдавского государства в Кондрице.