Максакова опасается физической ликвидации

Киев, , 00:50 — REGNUM Угрозы от «украинских патриотов» в адрес бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой могут означать, что готовится ее «физическая ликвидация», заявила она в Facebook.

Комментируя угрозы в свой адрес, бывший российский депутат, теперь проживающая на Украине, отметила, что не знает человека, который потребовал ее покинуть страну. Она не согласна с тем, что он представляет мнение «украинских патриотов».Во-первых, «настоящие патриоты Украины» не разделяют такой агрессивной позиции, считает экс-депутат.

«Во-вторых, я считаю, что этот ультиматум срежиссирован ФСБ для того, чтобы подготовить медийное поле для попытки моего физического устранения и последующего обвинения украинских патриотов, как это было сделано при убийстве моего мужа, а также для дискредитации государства Украина как такового, якобы не способного защищать своих граждан», — написала Максакова.

Она выразила благодарность украинскому президенту Петру Порошенко «за предоставленную высокопрофессиональную охрану» и «за искреннее участие» в ее судьбе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максакова проживает на Украине, куда она эмигрировала вместе со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В России Вороненков проходил по уголовному делу о рейдерском захвате недвижимости. На Украине он был застрелен среди бела дня в Киеве 23 марта 2017 года, причем ответственность за содеянное украинские власти тут же возложили на Москву.

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