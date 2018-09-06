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Москва надеется получить данные о подозреваемых по делу Скрипалей

Политика

Хотя по линии Интерпола

Москва, 6 сентября 2018, 00:26 — REGNUM  Российские власти рассчитывают, что по линии Интерпола они получат информацию об обвиняемых британскими властями по «делу Скрипалей» российских гражданах. Об этом 5 сентября заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

5 сентября МИД России потребовал у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить российским властям отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери и связали с РФ.

Но Бристоу заявил, что Лондон не предоставит Москве никаких материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании выдали ордер на арест неких Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозревают в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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