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В конгрессе США принят законопроект о санкциях в ответ на кибератаки

Политика

Лица, причастные к кибератакам, будут рассматриваться Вашингтоном как угроза для внешней политики и стабильности Соединённых Штатов

Вашингтон, 5 сентября 2018, 23:59 — REGNUM  Палата представителей конгресса США принял законопроект, предусматривающий возможность введения Вашингтоном санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, причастных к киберпреступной деятельности. Об этом сообщается 5 сентября на сайте комитета палаты по иностранным делам.

Проект закона «О киберсдерживании и ответных мерах» предусматривает, что каждое иностранное лицо или организация, которые причастны к кибератакам, должны рассматриваться Белым домом как «субъект, представляющий киберугрозу» для внешней политики, экономики или финансовой стабильности Соединённых Штатов.

Исходя из этого, президент США будет обязан вводить санкции в отношении ответственных, по мнению Вашингтона, лиц в случае совершения кибератак.

Как ожидается, в ближайшее время проект закона будет передан на рассмотрение в сенат США.

Напомним, в августе в американских СМИ появлялась информация о том, что в Белом доме прорабатываются дополнительные меры по противодействию кибератакам на важные объекты инфраструктуры США. Отмечалось, что потенциальные атаки подобного характера ожидаются Вашингтоном со стороны хакеров, поддерживаемых Россией, Китаем, Ираном и КНДР.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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