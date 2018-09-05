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В Белгородской области готовят законопроект о сохранении льгот

Политика

Люди предпенсионного возраста смогут рассчитывать на льготы

Белгород, 5 сентября 2018, 23:53 — REGNUM  В Белгородской области депутаты областной думы внесли на рассмотрение законодательного собрания законопроект о закреплении льгот и мер социальной поддержки для граждан, в связи с готовящимся повышением пенсионного возраста. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил журналистам председатель комитета облдумы по здравоохранению и социальной политикеВладимир Куликовский.

По его словам, в областной Думе большинство депутатов поддерживают инициативу президента России Владимира Путин внести изменения в предлагаемую правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, в частности, сохранение льгот для лиц предпенсионного возраста.

В местное законодательство нужно будет внести ряд изменений, для того, чтобы в переходный период пенсионной реформы мужчины, достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие возраста 55 лет, могли получить меры социальной поддержки.

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Пенсионная реформа
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