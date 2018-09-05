Скрипы по Скрипалю

Авигдор Эскин, , 23:38 — REGNUM

Британия выдвинула обвинение против двух граждан РФ, подозреваемых в попытке убийства посредством отравления бывшего полковника военной разведки Скрипаля. Сообщается о том, что места пребывания обвиняемых в Англии были установлены. Были обнаружены следы отравляющего вещества в номере гостиницы City Stay Hotel. Как известно, был также обнаружен флакон духов от Nina Ricci. Он по случайности попал к местной жительнице Дон Стерджесс через ее приятеля. Она нанесла на руку духи и позже скончалась.

Разумеется, представленные факты требуют подробного изучения и судебного разбора для окончательных выводов. Однако опубликованные сегодня материалы дают основания англичанам для серьезного уголовного расследования и даже выдвижения обвинений против конкретных подозреваемых. Речь не идёт о «нарисованных» уликах.

Куда менее убедительно звучат обвинения в адрес Российской военной разведки, которую сегодня в британском парламенте позорно называли ГРУ. Как известно, такой организации не существует с 1991 года. Подобная неряшливость в терминах чрезвычайно важна и симптоматична. Британская судебная система славится приверженностью выверенности фактов и точностью определений. А сегодня в парламенте Великобритании премьер-министр Мэй и депутаты парламента рассуждали о совершенном преступлении в контексте несуществующей организации.

Совершенно неясно, на каком основании Мэй говорила сегодня с уверенностью о принадлежности двух подозреваемых к военной разведке России. Она ни разу не сказала, что факт работы обоих граждан РФ на государственную структуру был выявлен британской разведкой, например. Обвинения звучали как аксиоматичный посыл, не требующий доказательств. Как и разговоры об одобрении покушения президентом России. Премьер-министр Мэй говорила о высокой вероятности, но не о фактах, базирующихся на свидетельствах и документах. Если предположить, что операция была осуществлена одной из государственных структур России, то наверняка с ведома и согласия первого лица, однако нет никаких весомых оснований для таких утверждений.

Трудно поспорить с тем, что израильская оценка произошедшего в Солсбери может рассматриваться в данном случае как одна из наиболее объективных и профессионально обоснованных. Не секрет, что Израиль относится к небольшой группе стран, владеющей отравляющими видами оружия. Упорный отказ Израиля осудить Россию привёл к дипломатическому скандалу, но позиция Иерусалима оказалась непреклонной. Иными словами, у Израиля есть основания полагать, что обвинения в адрес российского государства не достаточно обоснованы в данном случае.

Следует разобраться, что нам на самом деле известно и определить, какие суждения уместны, а какие относятся к сфере домыслов и выдумок.

Злую шутку сыграли в данном случае «толковища» на российском телевидении. Там трагедия в Солсбери была изначально представлена как антироссийская провокация с целью срыва выборов президента и чемпионата мира по футболу. Эти выдумки инвалидов мысли переплеснулись и к некоторым политикам.

Представьте себе гипотетически, что в Израиле был бы пойман полковник военной разведки, шпионивший на Иран. Предположим, он был потом обезврежен и посажен, а затем — обменян на террористов и выпущен в Иран. И вот, несколько лет спустя его обнаруживают отравленным в Тегеране. И тут я начинаю рассказывать вам по телевидению, что мы тут не при чем и что нам это не выгодно. Типа, у нас выборы скоро, а травить изменников перед выборами нехорошо. Прямо по Шнурову — «чтоб не сорвались выбора». А ещё: у нас на носу шахматная олимпиада, а кто травит перебежчиков перед международной олимпиадой? Смешно? Но именно такое слышали не только вы сами, но и англичане. Разумеется, единственной реакцией на подобные речения официальных экспертов не могла не быть растущая уверенность в российской виновности на государственном уровне. Трудно представить себе более бездарную пропаганду.

Серьезное обсуждение требует следования фактам и здравому смыслу. Возможность английской или американской провокации через спецслужбы исключена напрочь в данном случае. Подобные операции требуют такого уровня обсуждения и утверждения наверху в этих странах, что подобные домыслы сразу отнесём к разряду телеглупостей.

Вместо этого зададим несколько вопросов. Были ли договоренности между Скрипалем и властями РФ перед выдворением его в Англию? Какие отношения существовали между Скрипалем и британскими спецслужбами в годы его проживания в Великобритании? Был ли он приближён к кому-то из живущих в Лондоне российских олигархов или грязнохватов? Каким образом Скрипаль зарабатывал на жизнь в Англии? Вопросы не праздные для понимания дела об отравлении. Предполагаю, что не только я не владею этой информацией, но и невежественные телевсезнайки. Иными словами, мы знаем очень мало и не имеем права на серьезные суждения.

Тем не менее, мы можем говорить обобщенно о некоторых явлениях, без попытки пристегивания этих своих мыслей к скрипу вокруг Скрипалей.

Самое время напомнить каждому: если ты вступаешь в рабочий контакт с одной из спецслужб, будь готов к каре за измену. В самой природе этих организаций есть необходимость защищаться от перебежчиков. Посему никак не следует сравнивать попытки государственных структур предотвращать акты предательства такого рода при помощи запугивания и возмездия с преследованием на политической почве. И никак не следует сравнивать это с подавлением инакомыслия в искусстве или даже в политике.

Отметим также без привязки к фактуре нашего дела, что Россия сильно страдает от перебежчиков и изменников. Напомним, про скандал вокруг олимпийских игр и про два обвинительных заключения в США по делам о российских попытках влияния на их выборы — прямой результат работы перебежчиков. В данной ситуации государство обязано защищать свои секреты и уровень дисциплины в секретных структурах. Речь идёт о безопасности граждан, ибо перебежчик может «слить» не только подробности работы каких-то хакеров, к примеру, но и оказать информационную помощь террористам.

Эти вводные нужны для возможной оценки нравственной и политической стороны обсуждаемого дела. Что же касается фактов и прецедентов, то они вовсе не в пользу английской версии. Стародавнее дело об убийстве в Лондоне болгарского диссидента Маркова никак не помогает понять, что произошло в Солсбери несколько месяцев назад. Как и дело об отравлении Литвиненко, не раскрытое полностью до сих пор.

Самым важным прецедентом для обсуждения может быть отравление очень сходим с «новичком» веществом известного предпринимателя Ивана Кивелиди в 1995 году. Нам известно, что смертоносное вещество попало в частные руки. Оно было применено не спецслужбами, а преступниками. Таким образом, наиболее правдоподобной версией на базе прецедента может быть именно этот трагический случай, когда преступники из частного сектора устранили таким способом конкурента. То есть, отравляющие вещества такого рода попали в частные руки и применялись в преступных целях.

Как мы уже сказали, у нас отсутствует необходимая база данных для суждений по Скрипалю. Но мы попытались исправить что-то в замусоренных неумствованиях по этим событиям. Мы попытались дать исправленный контекст для дальнейших обсуждений и рассуждений.