Российская военная полиция очистила Голанские высоты от тяжёлого оружия

Дамаск, , 23:20 — REGNUM Демилитаризованная зона у Голанских высот, разделяющая территории Сирии и Израиля, полностью очищена от тяжелого вооружения, заявил 5 сентября заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По информации российского командования, в вышеуказанной зоне, расположенной в сирийской провинции Эль-Кунейтра, после изъятия российской военной полицией большого количества оружия и боеприпасов, произошло значительное улучшение обстановки.

«Благодаря этой работе изъято большое количество оружия и боеприпасов, и сегодня я с уверенностью могу сказать, что в демилитаризованной зоне тяжелого вооружения уже нет», — сказал Сергей Кураленко и добавил, что работа российской военной полиции в этом районе продолжается, так как здесь еще могут оставаться небольшие склады пехотного вооружения.

Кроме того, подготовленные российскими военными сапёры сирийской армии готовы начать разминирование зоны у Голанских высот.

Как сообщало ИА REGNUM, российская военная полиция введена в зону разграничения между Сирией и Израилем по трехсторонней договоренности между Москвой, Дамаском и Тель-Авивом, опасающимся появления проиранских формирований в этом районе.

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