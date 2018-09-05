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Президент Танзании озвучил свое видение будущего страны

Политика

Президент Танзании Джон Магуфули поделился своим видением Танзании: по его словам, его идеалом Танзании является Танзания времен первого президента Джулиуса Ньерере и вся его деятельность на посту президента направлена на возвращение духа тех времен

Додома, 5 сентября 2018, 23:31 — REGNUM  Президент Танзании Джон Магуфули заявил 4 сентября во время митинга в городе Нансио, область Укереве, что идеалом Танзании для него является Танзания времен Джулиуса Ньерере, первого президента страны, и что вся его деятельность направлена на восстановление духа тех времен. Согласно танзанийской газете Mwananchi, он стремится построить страну, где люди не будет угнетать друг друга, а будут сотрудничать ради развития и прогресса, поскольку развитие невозможно в условиях вражды.

Танзания богата природными ресурсами, однако государство слабо контролирует финансы, и поэтому все богатство страны идет на благо немногих. По словам Магуфули, он решил стать президентом после работы в правительстве, во время которой он столкнулся со случаями растраты и присвоения бюджетных средств. Он заявил, что посвятит весь свой президентский срок искоренению практики растраты и присвоения бюджетных средств и сделает так, что богатства страны пойдут на пользу всем гражданам.

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Зарубежная хроника. Главное о Танзании
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