Главы Южной Кореи и США обсудили визит спецпосланника в Пхеньян

Сеул, , 23:14 — REGNUM Между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом состоялся 50-минутный телефонный разговор. Предметом обсуждения стал предстоящий визит спецпосланника Муна в Пхеньян. По сообщению южнокорейского новостного агентства YTN, Мун Чжэ Ин напомнил, что прошёл уже год с момента последнего ядерного испытания КНДР, и с тех пор обстановка на полуострове значительно улучшилась. Президент Мун поблагодарил своего американского коллегу за большой вклад в обеспечение безопасности в данном регионе.

В свою очередь, Дональд Трамп выразил надежду, что межкорейский саммит, который пройдёт в Пхеньяне в сентябре, поспособствует диалогу и процессу ядерного разоружения КНДР. Также президент США попросил проинформировать его о результатах переговоров с Северной Кореей.