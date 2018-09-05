Российские бомбардировщики Ту-160 провели учения в Средиземном море

Москва, , 22:59 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в среду, 5 сентября, провели учения в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточняется, экипажи самолётов успешно выполнили задачи по плану масштабного учения группировки сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, проходящего в Средиземном море с 1 по 8 сентября.

В рамках учения Ту-160 совершили 10-часовой полёт над малоориентирной местностью в сложных метеорологических условиях и произвели условные запуски крылатых ракет по наземным целям.

Кроме этого, экипажи стратегических бомбардировщиков отработали навыки управления высокоточным оружием на борту самолётов, выдачу информации на командные пункты дальней авиации и взаимодействие с истребителями прикрытия.

На отдельных маршрутах полета Ту-160 сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, которые были подняты с аэродрома Хмеймим в Сирии.

Сообщается, что маршрут полёта проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.