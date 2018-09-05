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Срок службы в армии Южной Кореи сократят

Политика

Теперь корейцев будут забирать в армию не на 21 месяц, а на 18

Срок службы в армии Южной Кореи сократят
Военнослужащий Южной Кореи

Сеул, 5 сентября 2018, 23:33 — REGNUM  4 сентября кабинет министров Республики Корея утвердил сокращение срока службы призывников — с 21 месяца до 18. Южнокорейское новостное агентство YTN сообщает, что снижение будет постепенным — на 1 день каждые две недели — и начнётся уже в следующем месяце. Таким образом, с 15 июля 2020 года служба в армии будет длиться на три месяца меньше. Однако в военно-воздушных силах сокращение будет не столь радикальным — с 24 до 22 месяцев. Призывной возраст будет сохранен. Сейчас пройти службу обязаны все южнокорейские мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.

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