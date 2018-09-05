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Мун Чжэ Ин провел совещание накануне визита спецпосланника в КНДР

Политика

На совещании в преддверии визита спецпосланника КНДР президент Южной Кореи обсудил детали предстоящей поездки с членами делегации и представителями спецслужб

Сеул, 5 сентября 2018, 23:38 — REGNUM  4 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с руководством спецслужб и со спецпосланником Чон Ый Ёном, который 5 сентября отправится в КНДР. По информации южнокорейского информагентства Yonhap, на совещании обсуждались цели поездки и переговорная позиция южнокорейской стороны. Основной задачей визита спецпосланника является подготовка саммита между главами Южной и Северной Кореи, который запланирован на сентябрь. Данный визит рассматривается руководством Южной Кореи как возможность наладить отношения с КНДР и поспособствовать диалогу Северной Кореи и США.

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