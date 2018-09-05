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Госпрокуратура Израиля: возможны ошибки в деле Нетаньяху

Политика

Решение по делу о коррупции в отношении Нетаньяху примут только в следующем году

Госпрокуратура Израиля: возможны ошибки в деле Нетаньяху
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Тель-Авив, 5 сентября 2018, 22:50 — REGNUM  Сотрудник прокуратуры Израиля Лиат Бен-Ари, ответственная за расследование дела о коррупции в отношение действующего премьера страны Биньямина Нетаньяху, заявила 4 сентября на пресс-конференции В Тель-Авиве, что принятие решения по данному делу требует времени. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Своим комментарием Бен-Ари ответила всем, кто обвиняет израильскую судебную систему в умышленном затягивании расследования. Она также заявила, что от решения по данному делу будет зависеть, останется ли Нетаньяху у власти или нет, а потому нельзя делать поспешные выводы.

Данные заявления госслужащей получили поддержку среди ее коллег. Так, заместитель юридического советника правительства Раз Низри сообщил о необходимости дополнительного расследования. По его словам, оно необходимо, чтобы учесть все детали по данному делу.

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