Среда, 5 Сентября 2018 года
23:14:37 МСК

Уровень поддержки премьер-министра Бангладеш вырос в преддверии выборов

Политика

Рейтинг премьер-министра Бангладеш шейха Хасины существенно возрос. По данным исследователей общественного мнения, 66% жителей страны выражают свою поддержку национальному лидеру, а 64% населения поддерживают курс нынешнего правительства

Дакка, 5 сентября 2018, 22:40 — REGNUM  Население Бангладеш в большинстве своем поддерживает премьер-министра страны шейха Хасину. Как сообщает бангладешское новостное издание «Калер контхо», расположенный в Вашингтоне Международный республиканский институт (IRI) провел независимое исследование ситуации в Бангладеш в целом и настроений в бангладешском обществе. Оно выявило высокий уровень поддержки народом действий нынешнего правительства Бангладеш.

Также в докладе было отмечено, что при правлении шейха Хасины темпы роста экономики Бангладеш постепенно увеличиваются. 62% населения страны полагают, что в экономическом плане страна идет по верному пути, а уровнем экономического развития удовлетворены 68% жителей Бангладеш. Если говорить о молодёжи, то 75% молодых людей уверены в том, что в течение ближайших 15 лет Бангладеш выйдет на новую ступень развития.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Бангладеш
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить