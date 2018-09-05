Уровень поддержки премьер-министра Бангладеш вырос в преддверии выборов

Дакка, , 22:40 — REGNUM Население Бангладеш в большинстве своем поддерживает премьер-министра страны шейха Хасину. Как сообщает бангладешское новостное издание «Калер контхо», расположенный в Вашингтоне Международный республиканский институт (IRI) провел независимое исследование ситуации в Бангладеш в целом и настроений в бангладешском обществе. Оно выявило высокий уровень поддержки народом действий нынешнего правительства Бангладеш.

Также в докладе было отмечено, что при правлении шейха Хасины темпы роста экономики Бангладеш постепенно увеличиваются. 62% населения страны полагают, что в экономическом плане страна идет по верному пути, а уровнем экономического развития удовлетворены 68% жителей Бангладеш. Если говорить о молодёжи, то 75% молодых людей уверены в том, что в течение ближайших 15 лет Бангладеш выйдет на новую ступень развития.