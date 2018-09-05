В Ярославской области готовят поправки к законодательству о льготах

Ярославль, , 22:22 — REGNUM В законодательное собрание Ярославской области депутаты от фракции «Единой России» внесли поправки к региональному законодательству, касающемуся мер социальной поддержки граждан. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно этим поправкам, льготы, которые сейчас предоставляются гражданам, достигшим пенсионного возраста, будут предоставляться при достижении определенного возраста, у женщин — 55 лет, у мужчин — 60 лет.

Действовать предоставление льгот в таком порядке будет на протяжении переходного периода пенсионной реформы, пока пенсионный возраст не поднимется до 60 лет у женщин, и 65 у мужчин.