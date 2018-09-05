Пентагон: химоружие в Сирии могут применить только ИГ* или «режим Асада»

Вашингтон, , 22:21 — REGNUM У руководства США нет данных о наличии химического оружия у сирийской «оппозиции», заявил 5 сентября министр обороны США Джеймс Мэттис.

В ходе своего выступления, текст которого распространила пресс-служба Пентагона, Мэттис указал, что у «оппозиции» нет никакого «химического потенциала».

По словам Мэттиса, химическое оружие могут применить только власти Сирии или террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но только не «оппозиция».

Никаких конкретных данных в подтверждение своих слов глава Пентагона не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ официально заявило о подготовке в Идлибе террористами группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации с отравляющими веществами, которую США и их сателлиты используют как повод для ракетного удара по Сирии.

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