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Пентагон: химоружие в Сирии могут применить только ИГ* или «режим Асада»

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 5 сентября 2018, 22:21 — REGNUM  У руководства США нет данных о наличии химического оружия у сирийской «оппозиции», заявил 5 сентября министр обороны США Джеймс Мэттис.

В ходе своего выступления, текст которого распространила пресс-служба Пентагона, Мэттис указал, что у «оппозиции» нет никакого «химического потенциала».

По словам Мэттиса, химическое оружие могут применить только власти Сирии или террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но только не «оппозиция».

Никаких конкретных данных в подтверждение своих слов глава Пентагона не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ официально заявило о подготовке в Идлибе террористами группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации с отравляющими веществами, которую США и их сателлиты используют как повод для ракетного удара по Сирии.

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Война в Сирии
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