Главы МИД Турции и Греции встретились в Измире на открытии консульства

Измир, Турция, , 22:19 — REGNUM В турецком городе Измир состоялось открытие консульства Греции. После прошла встреча присутствующих на мероприятии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса. На нем министр иностранных дел Турции заявил, что считает сотрудничество и дружественный диалог фундаментом в отношениях Греции и Турции.

Как сообщает турецкое новостное агентство Политикйол, Чавушоглу признал, что между двумя странами есть разногласия, однако миролюбивые настроения берут верх. Поэтому двусторонние отношения соседей должны быть настроены на переговоры и плодотворное сотрудничество.

«Турция и Греция — две великие цивилизации, которые столетиями были тесно сплетены. В турецком и греческом языке около 5 тысяч общих слов. Культура делает наши народы ближе. Мы считаем сотрудничество фундаментом отношений с Грецией», — сказал Чавушоглу.

Как сообщалось выше, консульство было открыто после ремонта, а датой основания представительства Греции в Измире считается 1877 год.