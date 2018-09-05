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Главы МИД Турции и Греции встретились в Измире на открытии консульства

Политика

4 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его греческий коллега Никос Котзиас приняли участие в открытии Генерального консульства Греции в турецком городе Измир, которое вновь начало свою работу после ремонта

Измир, Турция, 5 сентября 2018, 22:19 — REGNUM  В турецком городе Измир состоялось открытие консульства Греции. После прошла встреча присутствующих на мероприятии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса. На нем министр иностранных дел Турции заявил, что считает сотрудничество и дружественный диалог фундаментом в отношениях Греции и Турции.

Как сообщает турецкое новостное агентство Политикйол, Чавушоглу признал, что между двумя странами есть разногласия, однако миролюбивые настроения берут верх. Поэтому двусторонние отношения соседей должны быть настроены на переговоры и плодотворное сотрудничество.

«Турция и Греция — две великие цивилизации, которые столетиями были тесно сплетены. В турецком и греческом языке около 5 тысяч общих слов. Культура делает наши народы ближе. Мы считаем сотрудничество фундаментом отношений с Грецией», — сказал Чавушоглу.

Как сообщалось выше, консульство было открыто после ремонта, а датой основания представительства Греции в Измире считается 1877 год.

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