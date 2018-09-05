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Делегация из ЮАР отправилась в Перу для изучения рынка

Политика

Департамент торговли и промышленности ЮАР заявил, что южноафриканская делегация отправилась в столицу Перу Лиму, чтобы найти торговые и инвестиционные возможности в горнодобывающей промышленности и в сфере строительства

Лима, 5 сентября 2018, 23:02 — REGNUM  Департамент торговли и промышленности ЮАР отправил в Перу группу бизнесменов для поиска деловых партнеров и инвестиций в горнодобывающую промышленность страны, а также в строительство. Делегаты также будут искать возможность инвестировать в Перу, поскольку у горнодобывающего сектора страны есть перспективы в торговле.

По сообщению южноафриканского новостного издания Maroela Media, организовал и финансировал поездку Департамент торговли и промышленности. Посол Южной Африки в Перу г-жа Рейчел Расмени заявила, что перуанская экономика изобилует возможностями торговли и инвестиций, которыми могут воспользоваться южноафриканские компании. Компании из четырех провинций страны будут находиться в Перу, исследуя возможности в агроперерабатывающей, горнодобывающей и строительной отраслях до 7 сентября.

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